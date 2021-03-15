HideMy.name – бесплатное кросс-платформенное VPN-приложение для анонимизации пользователя и обхода региональных запретов. Имеет множество серверов по миру, защищает интернет-соединение шифровкой и блокирует перехват личных данных.

Главным отличием этого клиента от аналогов является использование роутера (если он поддерживает PPTP/L2TP VPN технологию) и возможность установки личного драйвера, который будет обеспечивать соединение с сетью. Эти инструментарии препятствуют утечке адреса ПК из-за DNS Leak.

Посещая какой-то ресурс или сайт, будет виден IP-адрес только той страны, с сервером которой пользователь осуществил обмен данных. Учитывая использование 2048-битного SSL-шифрования, все пароли, банковские реквизиты, письма и другой конфиденциальный материал будет недоступен сторонним лицам.

Работа в утилите не составляет труда, для пробного периода нужна регистрация на сайте и ввод тестового кода, а для длительного периода возможна покупка подписки на месяц, полгода, год и т.д. После активации пользователь выбирает нужное местоположение с необходимой скоростью и подключается к серверу этого региона.

Если HideMy.name скачать бесплатно русская версия, юзер сможет одним кликом устанавливать соединения с оптимизированной скоростью, настраивать автоматические подключения и не переживать об утечке важных данных. Отметим, что в пробном периоде возможно соединение только с тремя локациями.

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