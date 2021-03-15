HideMy.name – бесплатное кросс-платформенное VPN-приложение для анонимизации пользователя и обхода региональных запретов. Имеет множество серверов по миру, защищает интернет-соединение шифровкой и блокирует перехват личных данных.
Главным отличием этого клиента от аналогов является использование роутера (если он поддерживает PPTP/L2TP VPN технологию) и возможность установки личного драйвера, который будет обеспечивать соединение с сетью. Эти инструментарии препятствуют утечке адреса ПК из-за DNS Leak.
Посещая какой-то ресурс или сайт, будет виден IP-адрес только той страны, с сервером которой пользователь осуществил обмен данных. Учитывая использование 2048-битного SSL-шифрования, все пароли, банковские реквизиты, письма и другой конфиденциальный материал будет недоступен сторонним лицам.
Работа в утилите не составляет труда, для пробного периода нужна регистрация на сайте и ввод тестового кода, а для длительного периода возможна покупка подписки на месяц, полгода, год и т.д. После активации пользователь выбирает нужное местоположение с необходимой скоростью и подключается к серверу этого региона.
Если HideMy.name скачать бесплатно русская версия, юзер сможет одним кликом устанавливать соединения с оптимизированной скоростью, настраивать автоматические подключения и не переживать об утечке важных данных. Отметим, что в пробном периоде возможно соединение только с тремя локациями.
ТОП впн для пк бесплатно
|Программы
|Русский язык
|Лицензия
|Рейтинг
|Количество стран
|Расширение для браузеров
|HideMy.name
|Да
|Бесплатная
|10
|140
|Да
|Private Internet
|Да
|Бесплатная
|10
|135+
|Да
|AdGuard VPN
|Да
|Бесплатная
|10
|85+
|Да
|iTop VPN
|Да
|Бесплатная
|10
|1850
|Нет
|Nord VPN
|Да
|Бесплатная
|9
|60
|Да
|Atlas VPN
|Нет
|Бесплатная
|9
|110
|Нет
|ZenMate VPN
|Да
|Бесплатная
|8
|35+
|Да
|Trust.Zone
|Да
|Бесплатная
|8
|40
|Нет
|Express VPN
|Да
|Бесплатная
|8
|35+
|Нет
|Proton VPN
|Да
|Бесплатная
|7
|80+
|Нет
|CyberGhost VPN
|Да
|Бесплатная
|7
|60+
|Нет
|PureVPN
|Нет
|Бесплатная
|6
|141
|Нет
Отзывы о Hide My name
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