Hide My name последняя версия

Hide My name скачать бесплатно на компьютер

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HideMy.name – бесплатное кросс-платформенное VPN-приложение для анонимизации пользователя и обхода региональных запретов. Имеет множество серверов по миру, защищает интернет-соединение шифровкой и блокирует перехват личных данных.

hide my name русская версия

Главным отличием этого клиента от аналогов является использование роутера (если он поддерживает PPTP/L2TP VPN технологию) и возможность установки личного драйвера, который будет обеспечивать соединение с сетью. Эти инструментарии препятствуют утечке адреса ПК из-за DNS Leak.

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Посещая какой-то ресурс или сайт, будет виден IP-адрес только той страны, с сервером которой пользователь осуществил обмен данных. Учитывая использование 2048-битного SSL-шифрования, все пароли, банковские реквизиты, письма и другой конфиденциальный материал будет недоступен сторонним лицам.

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Работа в утилите не составляет труда, для пробного периода нужна регистрация на сайте и ввод тестового кода, а для длительного периода возможна покупка подписки на месяц, полгода, год и т.д. После активации пользователь выбирает нужное местоположение с необходимой скоростью и подключается к серверу этого региона.

hide my name новая версия

Если HideMy.name скачать бесплатно русская версия, юзер сможет одним кликом устанавливать соединения с оптимизированной скоростью, настраивать автоматические подключения и не переживать об утечке важных данных. Отметим, что в пробном периоде возможно соединение только с тремя локациями.

ТОП впн для пк бесплатно

Программы Русский язык Лицензия Рейтинг Количество стран Расширение для браузеров
HideMy.name Да Бесплатная 10 140 Да
Private Internet Да Бесплатная 10 135+ Да
AdGuard VPN Да Бесплатная 10 85+ Да
iTop VPN Да Бесплатная 10 1850 Нет
Nord VPN Да Бесплатная 9 60 Да
Atlas VPN Нет Бесплатная 9 110 Нет
ZenMate VPN Да Бесплатная 8 35+ Да
Trust.Zone Да Бесплатная 8 40 Нет
Express VPN Да Бесплатная 8 35+ Нет
Proton VPN Да Бесплатная 7 80+ Нет
CyberGhost VPN Да Бесплатная 7 60+ Нет
PureVPN Нет Бесплатная 6 141 Нет

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Рейтинг: 9.8 / 10
Скорость загрузки: 9.5 / 10
Безопасность: 10 / 10

  • Блокировка шок-контента и надоедливой рекламы

  • Ускорение загрузки страниц с помощью турбо режима

  • Проверка файлов на вирусы и безопасные онлайн платежи

Система: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Лицензия: Бесплатная
Язык: Русский

В состав Яндекс-пака входят: Яндекс Браузер, настройки быстрого доступа к поиску и сервисам Яндекс, расширения для браузеров Яндекс

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